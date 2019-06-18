PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України

Президент України вважає, що необхідно зберегти транзит російського газу через Україну.

Газ

Збереження транзиту російського газу через Україну потрібне, як нашій країні, так і Європі.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у Берліні.

Читайте: Нова формула розрахунку газу і можливе підвищення цін в січні – Коболєв

– Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку, – сказав він.

Також він сподівається, що вдасться досягти домовленості з Росією про транзит газу в Європу без “викручування рук” Україні.

При цьому Німеччина готова до переговорів з Україною щодо будівництва газопроводу Північний потік – 2.

– Не секрет, що наші позиції щодо проекту Північний потік-2 є діаметрально протилежними. У той же час ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання, – каже Зеленський.

До речі, Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Ангелою Меркель.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський за обмін утримуваних в ОРДЛО “хоча б 10 на 10”
Зустріч Зеленського і Меркель: санкції залишаться, поки РФ не поверне Крим
Путін знайде правильні фрази – відповідь Кремля на заяву Зеленського
Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Меркель
Зеленський бачить звільнення Криму і Донбасу через посилення санкцій проти РФ
Донбас і Крим – це Україна: про що Зеленський планує говорити з Путіним
Зеленський у Берліні: програма візиту
Підстав немає – Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка