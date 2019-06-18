Президент України вважає, що необхідно зберегти транзит російського газу через Україну.

Збереження транзиту російського газу через Україну потрібне, як нашій країні, так і Європі.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у Берліні.

Читайте: Нова формула розрахунку газу і можливе підвищення цін в січні – Коболєв

– Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку, – сказав він.

Також він сподівається, що вдасться досягти домовленості з Росією про транзит газу в Європу без “викручування рук” Україні.

При цьому Німеччина готова до переговорів з Україною щодо будівництва газопроводу Північний потік – 2.

– Не секрет, що наші позиції щодо проекту Північний потік-2 є діаметрально протилежними. У той же час ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання, – каже Зеленський.

До речі, Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Ангелою Меркель.