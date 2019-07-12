Володимир Путін планує залишитися при владі після закінчення його президентських повноважень в 2024 році шляхом проведення парламентської реформи.

Публічно Путін навіть не натякав на такі плани, але помічники і радники працюють над тим, щоб продовжити його правління, стверджують джерела.

За їхніми даними, у 2021 році, тобто за три роки до закінчення президентського терміну, в РФ може пройти парламентська реформа, яка дозволить господарю Кремля зберегти контроль над нижньою палатою Держдуми, залишитися прем’єром із розширеними повноваженнями і лідером партії Єдина Росія.

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Для цього частку депутатів Держдуми, які обираються за партійними списками, можуть знизити з 50% до 25%, а 75% будуть обирати в одномандатних округах.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.