У Москві проходить акція протесту проти відмови зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

У суботу, 3 серпня, в Москві проходить акція протесту з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Під час попередніх протестів були затримано понад тисячу осіб. Розповідаємо, що відомо про протести в російській столиці на цей момент.

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На Пушкінській площі Москви почалися масові затримання. Людей вихоплюють з натовпу і ведуть до автозаку.

На акції протесту в Москві поліція затримала журналістів Дождя, Ведомостей і Сноба.

Нагадаємо, на попередньому мітингу поліція РФ затримала понад 1 тис. людей.