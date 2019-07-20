У Москві відбувся мітинг з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму.

У Москві на проспекті Сахарова в суботу відбувся узгоджений мітинг За допуск на вибори, організований Лібертаріанською партією.

Акція заявлена ​​як протест проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Мітинг почався о 14.00 і тривав близько двох годин.

За підрахунками Білого лічильника, на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в під час акції звітувала про 12 тисяч учасників.

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Біля входу на акцію затримали кількох людей.

Дивіться в відео: У Москві відбувся мітинг з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах

Нагадаємо, у Москві затримали 46 кримських татар за пікет проти репресій в окупованому Криму.

Джерело: Новая газета

Фото: Медуза