У Москві відбувся мітинг з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах у Мосміськдуму.
У Москві на проспекті Сахарова в суботу відбувся узгоджений мітинг За допуск на вибори, організований Лібертаріанською партією.
Акція заявлена як протест проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.
Мітинг почався о 14.00 і тривав близько двох годин.
За підрахунками Білого лічильника, на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в під час акції звітувала про 12 тисяч учасників.
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Біля входу на акцію затримали кількох людей.
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Нагадаємо, у Москві затримали 46 кримських татар за пікет проти репресій в окупованому Криму.
Джерело: Новая газета
Фото: Медуза