Ціни на нафту Brent опустилися до $58,77 за барель.

Ціни на нафту марки Brent опустилися до мінімуму за півроку. Станом на 9.25 за Києвом 7 серпня ціна бареля нафти марки Brent склала $58,77.

Барель вересневої нафти WTI торгувався за $53,54. Попередні торги щодо еталонів завершилися на рівні $58,94 і $53,63 відповідно.

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Останній раз на такому рівні “чорне золото” знаходилося на початку року, до кінця квітня ціни досягали $75, а з початку літа знаходилися в коридорі від $60 до $67,5 за барель.

Нагадаємо, через введення спецмит поставки російського скрапленого газу і дизельного палива в Україну з 1 серпня скоротяться майже в два рази.

Джерело: Enkorr