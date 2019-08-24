Саміт Великої сімки відбудеться у Франції 24 серпня. Все, що потрібно знати, – читайте на Фактах ICTV.

Лідери Великої сімки зібралися у французькому місті Біарріц для проведення саміту, який проходитиме протягом трьох днів – 24, 25 і 26 серпня.

Президент Франції Еммануель Макрон зустріне глав держав, після чого відбудеться неформальна вечеря.

Розпочнеться саміт о 20.30 за київським часом.

Що таке G7 (Велика сімка) і для чого вона збирається

Саміт великої сімки – це зустріч лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії. Голови цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Відповідно до цьогорічної програми, 25 серпня зустріч розпочнеться з робочої сесії, присвяченій питанням безпеки та оборони, а також глобальній економіці, економічному зростанню і торгівлі.

Лідери особливу увагу приділять Україні, ситуаціям в Ірані, Сирії, Лівії та на Близькому Сході.

Також раніше стало відомо, що серед тем для обговорення будуть їхні відносини з Росією, ситуація в Ірані, протести у Гонконгу, сирійський конфлікт та екскалація між Індією та Пакистаном через Кашмір.

Росія і Велика сімка

До 2014 року Російська Федерація входила до складу Великої вісімки. Однак її виключили у 2014 році після анексії Криму.

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Можливе повернення Росії до складу G7

Нещодавно, президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує повернення Росії до складу G8. Крім того, журналісти повідомляли, що під час телефонної розмови Еммануель Макрон запропонував запросити Росію на саміт G7 у 2020 році, а глава США підтримав цю ідею.

Однак пізніше Еммануель Макрон заявив, що Росія не повернеться в G8 без поліпшення ситуації навколо України.

Федеральний канцлер Ангела Меркель і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також повідомили, що не бачать можливості повернути Росію в G8 без поліпшення ситуації навколо України.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у телефонній розмові з Володимиром Зеленським повідомив, що Канада виступає проти повернення Росії в G8.

Чому важливо недопустити повернення Росії до складу Великої вісімки

На думку голови європейської Ради Дональда Туска, повернення Росії до складу Великої вісімки є недопустимим, оскільки зберігається причина, через яку вона була виключена – анексія Криму.

Дональд Туск зазначив, що замість Росії на наступний саміт G7 у 2020 році краще і доцільніше буде запросити Україну як гостя.