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Путіна “напевно запросять” на наступну зустріч G7 – Трамп

Президента Росії Володимира Путіна можливо запросять на наступну зустріч G7 як гостя.

Путіна “напевно запросять” на наступну зустріч G7 – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що главу Росії Володимира Путіна “напевно запросять” на наступну зустріч Великої сімки як гостя.

– Дональд Трамп заявив журналістам, що “безумовно можливо”, що він запросить Володимира Путіна як гостя саміту Великої сімки наступного року, – пише видання.

Читайте: Повернення РФ в G7: про що говорили учасники саміту Великої сімки

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що якщо запрошення відвідати наступний саміт G7 надійде, то його буде розглянуто.

Раніше Факти ICTV писали, що обговорюватимуть учасники саміту G7 і чим саміт важливий для України.

Джерело: Bloomberg

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