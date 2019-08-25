Президента Росії Володимира Путіна можливо запросять на наступну зустріч G7 як гостя.

Президент США Дональд Трамп заявив, що главу Росії Володимира Путіна “напевно запросять” на наступну зустріч Великої сімки як гостя.

– Дональд Трамп заявив журналістам, що “безумовно можливо”, що він запросить Володимира Путіна як гостя саміту Великої сімки наступного року, – пише видання.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що якщо запрошення відвідати наступний саміт G7 надійде, то його буде розглянуто.

Раніше Факти ICTV писали, що обговорюватимуть учасники саміту G7 і чим саміт важливий для України.