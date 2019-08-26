Президент США Дональд Трамп запропонував провести саміт Великої сімки на своєму гольф-курорті Trump Doral в Маямі.

Перед прес-конференцією з канцлером Німеччини Ангелою Маркель під час зустрічі лідерів G7 у французькому Біарріці Трамп запропонував провести наступний саміт у його гольф-клубі.

Трам підкреслив, що це буде зручно для учасників, адже гольф-курорт розташований у трьох хвилинах польоту на вертольоті від міжнародного аеропорту в Маямі.

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– Ми не знайшли нічого, що могло б навіть наблизитися до конкуренції з Trump Doral, — сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що главу Росії Володимира Путіна можливо запросять на наступну зустріч Великої сімки як гостя.