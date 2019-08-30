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Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави

Дональд Трамп не поїде на форум до Варшави, де планувалася зустріч із Володимиром Зеленським.

Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави

Президент США Дональд Трамп скасував поїздку на безпековий форум у Варшаві.

Американський лідер не поїде до Польщі, щоб проконтролювати ситуацію з буревієм, який має скоро пронестися його країною та сягнути Флориди.

До Варшави замість Трампа приїде віце-президент США Майк Пенс.

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Очікується, що ураган завдасть удару по східному узбережжю Флориди вже у понеділок. Негода супроводжуватиметься дощами та сильними поривами вітру.

Як повідомлялося, на полях безпекового форуму у Варшаві планувалася перша зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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