Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з нацбезпеки перевірити Ініціативу безпекової допомоги Україні (Ukraine security assistance initiative), що може тимчасово заморозити освоєння $250 на військову допомогу Україні.

Дональд Трамп хоче перевірити фінансування військової допомоги Україні, аби переконатися, що гроші використовуються в інтересах США, повідомив посадовець Білого дому.

За його словами, президент США просто хоче гарантій, що інші країни платять свою справедливу частку.

Переглядом програми займаються радник з національної безпеки Джон Болтон та міністр оборони Марк Еспер.

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При цьому, якщо програма знаходиться під переглядом, кошти витрачати не можна.

Виділені Україні на 2019 рік $250 млн мають бути повністю освоєні до кінця податкового року – тобто до 30 вересня.

Нагадаємо, 5 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники та партнери Альянсу планують виділити €40 млн на підтримку України.

Джерело: Politico