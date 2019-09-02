Найекстравагантніший гість саміту G7. Із дерев’яним диском у губі та у національному вбранні амазонських індіанців.

Глава корінного населення Бразилії – вождь племені Каяпо приїхав у французький Біарітц, щоб закликати лідерів Великої сімки допомогти приборкати масові пожежі у лісах Амазонії, які називають легенями планети.

У міжнародному клубі G7 домовились виділити 20 млн доларів на ліквідацію катастрофи, а відомий актор і захисник природи Леонардо Ді Капріо особисто дав 5 млн зелених.

Гаряче від пожеж не лише на континенті, але і у дипломатичних стосунках. Макрон заявив, що бразильський президент неналежно ставиться до екологічної катастрофи, у відповідь Болсонару звинуватив главу Франції у колоніальних замашках і відмовився від фінансової допомоги.

Дійшло навіть до особистих образ

Допис користувача Facebook, який порівняв дружин французького і бразильського президентів і написав: тепер зрозуміло, чому Макрон переслідує Болсонару.

Поки президенти з’ясовували стосунки, під час саміту багатьох шокувало інше: Путіна хочуть повернути у клуб ліберальних демократій світу, з якого його вигнали після анексії Криму. Про намір запросити Москву і повернутись до формату Великої вісімки заговорив Дональд Трамп.

За інформацією британської газети Guardian, Трампа підтримав друг Кремля італійський прем’єр Джузеппе Конте, глава японського уряду Сіндзьо Абе, начебто утримався, але усі інші учасники сімки були проти. Меркель, Макрон, Трюдо і Джонсон зійшлися у тому, що Москва Крим не повернула, війну на Донбасі не закінчила і, очевидно, отруїла Скрипалів у Британії, тому підстав для повернення немає.

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Водночас глава Єврокомісії Туск запропонував на наступний саміт G7, який пройде у США, запросити Україну. У якості гостя.

Проте деякі країни готові піти на не радикальне. Теплий прийом Путіна Макроном, заяви Трампа. Схоже, деякі лідери воліють повернутись до нормальних стосунків з Росією без зміни зовнішньополітичної поведінки Кремля. Чи дійсно це так? Почасти відповісти на це запитання може наступна зустріч лідерів Нормандської четвірки, яку анонсував Макрон під час саміту Великої сімки.

Але лідери просто так не збираються. Очевидно, у Берліна, Києва, Парижа та Москви з’явився певний план дій, який треба затвердити на найвищому рівні. Проте експерти усе частіше говорять про можливу пастку, яку готують Зеленському на цій зустрічі. Вигідним компромісом для усіх сторін, окрім української, може стати закріплена у Конституції автономія Донбасу, на якій постійно наполягає Кремль.

Експерти не виключають наступний сценарій: Зеленський, як і обіцяв електорату, подарує швидкий мир. Макрон завдяки врегулюванню російсько-української кризи посилить свій міжнародний вплив, Меркель піде з політики у тозі миротворця, Путін де-юре отримає закріплену у Конституції автономію Донбасу, а де-факто російський анклав в Україні.

Захід зніме російсько-український конфлікт з порядку денного, як нібито врегульований і можна буде відкрито налагоджувати стосунки з Москвою.

Утім, це поки лише припущення. Як розвиватимуться події очевидно побачимо вже у вересні. Іншими ключовими темами саміту Великої сімки стали Іранська ядерна програма, торговельна війна між Китаєм та США, і протести у Гонконзі.

Не обійшлося і без курйозів. Цього разу романтичних. Світлина, на якій дружина Трампа Меланія цілує канадського прем’єра Трюдо, а американський президент пригнічено опускає очі, викликала справжній фурор у соцмережах. Facebook одразу завалили фотожабами, а дописувачі кепкували з гарячого темпераменту Дональда і порівнювали його з Отелло. У мережі жартували, що Трамп може почати будівництво стіни не лише з Мексикою, а й з Канадою.

До слова, Зеленський і Туск обговорили результати саміту G7.