Британський парламент зобовʼязав уряд відкласти Brexit на три місяці.

Палата громад парламенту Великої Британії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, який зобовʼязує уряд премʼєр-міністра Бориса Джонсона відтермінувати вихід країни зі складу Європейського Союзу на три місяці — до 31 січня 2020 року.

Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Тепер документ буде розглядати палата лордів.

Читайте: Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував прийняття законопроекту і заявив, що 15 жовтня мають бути проведені позачергові вибори.

Нагадаємо, 24 липня новим прем’єр-міністром Великобританії замість Терези Мей став Борис Джонсон.