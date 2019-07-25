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Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сформував новий уряд і оголосив список нових міністрів.

Борис Джонсон

Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії і віддав ключові посади прихильникам Brexit.

Екс-міністр внутрішніх справ Саджида Джавід отримав посаду канцлера.

Міністр з питань міжнародного розвитку, яка пішла з посади у 2017 році, Прийти Патіл стала главою МВС.

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Домінік Рааб очолив МЗС. Він є екс-міністром з питань Brexit, який пішов у відставку через незгоду зі стратегією Терези Мей щодо виходу з ЄС.

Міністром з питань Brexit залишився Стівен Барклай.

17 колишніх старших міністрів уряду Мей пішли або були відправлені у відставку.

Нагадаємо, 24 липня Борис Джонсон став новим прем’єр-міністром Великої Британії замість Терези Мей.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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