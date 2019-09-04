Запуск Північного потоку-2 можуть зупинити санкції США, впевнений американський сенатор Тед Круз.

Будівництво російського газопроводу Північний потік-2 ще можна зупинити.

Про це заявив американський сенатор Тед Круз.

За його словами, зробити це можна за допомогою санкцій США, за введення яких у липні проголосував комітет Сенату. Вони передбачають заморожування активів тих осіб, які причетні до надання суден для укладання у морі трубопроводів Північного потоку-2.

Круз нагадав, що в світі існує лише п’ять компаній, які можуть проводити такі роботи.

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– Найкраще, що ми можемо зробити – це позбавити президента Росії Володимира Путіна грошей через його агресивний мілітаризм, – заявив Круз.

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Північного потоку-2.