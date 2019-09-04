Посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Після літньої перерви відбулося перше засідання засідання Комітету постійних представників країн ЄС, на якому було погоджено продовження санкцій проти РФ.

Тепер рішення має підтримати Рада ЄС. Антиросійські санкції діятимуть до березня 2020 року.

– Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС, – написав представник України при ЄС Микола Точицький.

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Євросоюз запровадив санкції проти Росії у червні 2014 року і щороку вирішує питання про їх продовження.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що санкції проти РФ потрібно посилювати, якщо вона не виконуватиме Мінські угоди.

Джерело: Микола Точицький