PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Greenpeace використовує карти, де Крим позначений територією РФ

Російське відділення міжнародної організації Greenpeace використовує карту, де Крим позначений територією Росії.

Greenpeace використовує карти, де Крим позначений територією РФ

Greenpeace використовує карту некомерційного інтернет-ресурсу OpenStreetMap, чиїми послугами користується також Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times і ООН.

Читайте: Стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму

Крим показаний частиною Росії на інтерактивній карті пожеж у РФ.

Нагадаємо, в анексованому Криму жителі Армянська знову скаржаться на забруднене повітря: за їхніми словами, запах хімікатів з’явився ввечері 29 серпня.

Окупаційна влада намагається приховати проблеми.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка