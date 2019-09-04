За час анексії Криму Російською Федерацією понад 41 тис. осіб покинули своє помешкання на півострові.

За період російської окупації українського Криму, більше 41 тис. осіб покинули свої будинки.

– Більше 38 тисяч вимушених внутрішніх переселенців були змушені покинути свої будинки в Криму (на даний час понад 41300 осіб). Понад 1,5 тис. осіб примусово переведено з Криму окупаційною владою, – повідомили в прокуратурі АР Криму.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.