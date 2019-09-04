PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму

За час анексії Криму Російською Федерацією понад 41 тис. осіб покинули своє помешкання на півострові.

Стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму

За період російської окупації українського Криму, більше 41 тис. осіб покинули свої будинки.

– Більше 38 тисяч вимушених внутрішніх переселенців були змушені покинути свої будинки в Криму (на даний час понад 41300 осіб).

Понад 1,5 тис. осіб примусово переведено з Криму окупаційною владою, – повідомили в прокуратурі АР Криму.

Читайте: Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сподівається на те, що результати з питання обміну утримуваних осіб між Росією і Україною будуть найближчими днями.

Джерело: УНН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

крим армія
У Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії
Висип і печіння в очах: кримчани скаржаться на хімічні викиди в Армянську
Висип і печіння в очах: кримчани скаржаться на хімічні викиди в Армянську
Російський військовий корабель
США стурбовані ситуацією у Чорному морі і Криму – Болтон
Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму
Політв’язня Бекірова випустили із СІЗО в анексованому Криму
Дональд Трамп
Путін перехитрив Обаму – Трамп про анексію Криму
Хізб ут-Тахрір
Справа Хізб ут-Тахрір: суд РФ на півроку залишив під вартою вісьмох фігурантів
Путін в Криму
Російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома
День державного прапору
У анексованому Криму в містах замайоріли українські прапори
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка