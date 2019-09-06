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Помер Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве, який очолював країну 30 років – помер 6 вересня у віці 95 років.

Роберт Мугабе

Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня. Йому було 95 років.

Його смерть підтвердили родичі.

За їх словами, у нього були проблеми зі здоров’ям, але точна причина невідома.

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Роберт Мугабе правив Зімбабве з 1980-го до 2017 року. На міжнародному рівні його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини та корупції.

Нагадаємо, Мугабе був відсторонений від влади в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року, поклавши край його правлінню протягом трьох десятиліть.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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