Прокуратура Нідерландів вимагає видачі екс-зенітника “ДНР” Володимира Цемаха, який знаходиться в Росії.
Генеральний прокурор Нідерландів звернувся до РФ з вимогою видати екс-зенітника “ДНР” Володимира Цемаха, якого передали Росії в рамках обміну ув’язненими.
Цемах є одним з підозрюваних у справі про катастрофу MH17 над Донбасом.
У Нідерландах жалкують про те, що екс-зенітник “ДНР” став недоступним для слідства.
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Однак видача Цемаха Росії не вплине на розслідування катастрофи малайзійського MH17.
До слова, глава СБУ Іван Баканов заявив, що обмін ув’язненими міг зірватися, якби у списку не було Володимира Цемаха.
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