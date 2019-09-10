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Факти / Світ

Трамп готовий приєднатися до переговорів у нормандському форматі

Президент США Дональд Трамп міг би долучитись до переговорів у нормандському форматі в разі потреби.

Дональд Трамп

Дональд Трамп вважає обмін полоненими між Україною і Росією позитивним кроком.

Тому, якщо учасникам переговорів у нормандському форматі потрібна була би участь США, то країна готова долучитися до Німеччини, Франції, Росії та України.

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До слова, 7 вересня, у день проведення обміну полоненими між Україною та РФ, Дональд Трамп привітав обидві країни з таким рішенням.

Раніше Факти ICTV писали про те, що до переговорів у нормандському форматі можуть приєднатися ще дві країни.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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