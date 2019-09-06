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Нормандський формат: до переговорів приєднаються ще дві країни

До кінця року нормандський формат буде розширено за рахунок США та Великої Британії.

Нормандський формат: до переговорів приєднаються ще дві країни

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія запевняє, що Росії буде важче маніпулювати, якщо вдасться залучити США і Велику Британію до переговорів у нормандському форматі.

– Я підтримую позицію, що треба розширювати формат. Думаю, що ми впораємося до грудня. Ми активно над цим працюємо, – наголосив Арахамія.

Читайте: Найшвидша і найуспішніша операція за час війни – ЗСУ знищили базу бойовиків

Нагадаємо, найближча зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року.

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