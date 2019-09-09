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Зеленський готовий до переговорів нормандської четвірки у вересні – МЗС

Володимир Зеленський готовий взяти участь у переговорах нормандської четвірки вже у вересні.

Зеленський готовий до переговорів нормандської четвірки у вересні – МЗС

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів на нормандському саміті вже у вересні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску.

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– Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у нормандському форматі. Президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а у цьому місяці.

Нагадаємо, Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом у Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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