Володимир Зеленський готовий взяти участь у переговорах нормандської четвірки вже у вересні.

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів на нормандському саміті вже у вересні.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на спільній прес-конференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску.

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– Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у нормандському форматі. Президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а у цьому місяці.

Нагадаємо, Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом у Парижі.