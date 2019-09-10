Уряд Японії розглядає план скидання в океан води, забрудненої під час охолодження реакторів АЕС Фукусіма.

Науковці говорять, що викидання радіоактивної води в океан має низький ризик для здоров’я людей і тварин.

– Міністр охорони навколишнього середовища Японії повідомив про можливу необхідність скинути в океан забруднену воду з атомної електростанції Фукусіма, оскільки до 2022 року місце в резервуарах закінчиться, – йдеться в повідомленні.

Групи рибалок категорично проти цієї ідеї, а уряд країни заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято.

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Протягом останніх восьми років близько 200 тонн радіоактивної води викачувалося з пошкоджених будівель реактора щодня. Більшість радіоактивних ізотопів видалено за допомогою складного процесу фільтрації.

Але один ізотоп, тритій, не може бути ліквідований, тому вода зберігається у величезних резервуарах, які будуть повністю заповнені до 2022 року.

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