Обсяг валютних переказів фізичних осіб в Україну за січень-липень 2019 року зріс на 13,2% – до 106,3 млрд грн, що за офіційним курсом становить 4,2 млрд у доларовому еквіваленті.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на дані Нацбанку повідомило, що зростання обсягу переказів в Україну є одним з ключових чинників зростання обсягів внутрішньої торгівлі.

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– Поряд із зростанням купівельної спроможності домогосподарств, помірною ціновою динамікою на споживчому ринку, суттєвим зростанням споживчих настроїв, високими темпами споживчого кредитування і зростанням споживчого імпорту непродовольчих товарів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.