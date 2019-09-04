PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З початку року заробітчани перерахували в Україну понад 100 млрд грн

Обсяг валютних переказів фізичних осіб в Україну за січень-липень 2019 року зріс на 13,2% – до 106,3 млрд грн, що за офіційним курсом становить 4,2 млрд у доларовому еквіваленті. 

Курс гривні до долара

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з посиланням на дані Нацбанку повідомило, що зростання обсягу переказів в Україну є одним з ключових чинників зростання обсягів внутрішньої торгівлі.

Читайте: Чому українці не хочуть повертатися на заробітки

– Поряд із зростанням купівельної спроможності домогосподарств, помірною ціновою динамікою на споживчому ринку, суттєвим зростанням споживчих настроїв, високими темпами споживчого кредитування і зростанням споживчого імпорту непродовольчих товарів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

львов
Заробітчани скуповують нерухомість в Україні – FT
Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців
Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців
У Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан
У Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан
Щодня виїжджають 100 українців. На заробітках за кордоном вже 4-6 млн людей
Щодня виїжджають 100 українців. На заробітках за кордоном вже 4-6 млн людей
Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець
Затягнуло у механізм: на фабриці в Польщі загинув українець
Чому українці не хочуть повертатися на заробітки
Чому українці не хочуть повертатися на заробітки
Польський кордон
Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу
Українці отримали майже 200 тис. посвідок на проживання в Польщі за півроку
Українці отримали майже 200 тис. посвідок на проживання в Польщі за півроку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка