Ціни на нафту після атаки на НПЗ у Саудівській Аравії зросли на 12%.

Вартість нафти марки WTI зросла на 11,23% до $61,79 за барель. На попередніх біржових торгах ICE в Лондоні вона становила $55.

Ціна нафти марки Brent із поставкою в листопаді зросла на 13,86% до $69,91 за барель.

Читайте: Нафта дешевшає: ціни впали до піврічного мінімуму

До слова, на початку торгів ціна нафти Brent досягала значення $71,95 за барель. На попередньому закритті вона становила трохи більше $60 за барель.

Президент США Дональд Трамп розпорядився виділити нафту зі своїх резервів для стабілізації ринку палива.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії дрони атакували нафтопереробний завод Saudi Aramco, через що він загорівся.

Джерело: ICE