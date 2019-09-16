Ціни на нафту після атаки на НПЗ у Саудівській Аравії зросли на 12%.
Вартість нафти марки WTI зросла на 11,23% до $61,79 за барель. На попередніх біржових торгах ICE в Лондоні вона становила $55.
Ціна нафти марки Brent із поставкою в листопаді зросла на 13,86% до $69,91 за барель.
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До слова, на початку торгів ціна нафти Brent досягала значення $71,95 за барель. На попередньому закритті вона становила трохи більше $60 за барель.
Президент США Дональд Трамп розпорядився виділити нафту зі своїх резервів для стабілізації ринку палива.
Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії дрони атакували нафтопереробний завод Saudi Aramco, через що він загорівся.
Джерело: ICE
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