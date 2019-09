У Саудівській Аравії загорівся найбільший у світі нафтопереробний завод Saudi Aramco.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, завод, який має вирішальне значення для світових поставок енергії, атакували дрони.

На відео, знятих очевидцями, чутно постріли. На кадрах видно заграву від вогню і дим, що здіймається в небо.

You can hear gun fires on this video in #Buqyaq. #Saudi. pic.twitter.com/PZzW95Weyp

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019