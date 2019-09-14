У Саудівській Аравії дрони атакували нафтопереробний завод Saudi Aramco, через що він загорівся.

У Саудівській Аравії загорівся найбільший у світі нафтопереробний завод Saudi Aramco.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, завод, який має вирішальне значення для світових поставок енергії, атакували дрони.

На відео, знятих очевидцями, чутно постріли. На кадрах видно заграву від вогню і дим, що здіймається в небо.

You can hear gun fires on this video in #Buqyaq. #Saudi. pic.twitter.com/PZzW95Weyp — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019

Читайте: Чорнобильський ліс підпалила жінка з метою помсти – поліція

Інформації про жертв або постраждалих поки немає.

Massive explosions at Aramco (Saudi national oil company) plant in Abqaiq/Buqaiq, eastern SaudiArabia Explosions et detonations en serie sur les installations petrolieres d’Aramco a Abqaïq. pic.twitter.com/PdbUgjlrjC — Harry Boone (@towersight) September 14, 2019

Нагадаємо, в результаті пожежі на кораблі у Каліфорнії загинули понад 30 осіб.

Фото: khaleejtimes