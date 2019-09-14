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Атака дронів: у Саудівській Аравії палає нафтопереробний завод

У Саудівській Аравії дрони атакували нафтопереробний завод Saudi Aramco, через що він загорівся.

Атака дронів: у Саудівській Аравії палає нафтопереробний завод

У Саудівській Аравії загорівся найбільший у світі нафтопереробний завод Saudi Aramco.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, завод, який має вирішальне значення для світових поставок енергії, атакували дрони.

На відео, знятих очевидцями, чутно постріли. На кадрах видно заграву від вогню і дим, що здіймається в небо.

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Інформації про жертв або постраждалих поки немає.

Нагадаємо, в результаті пожежі на кораблі у Каліфорнії загинули понад 30 осіб.

Фото: khaleejtimes

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