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Факти / Світ

Більше 90 млн жертв – вчені змоделювали наслідки ядерної війни між РФ і НАТО

Вчені змоделювали можливі наслідки локальної ядерної війни між НАТО і Росією.

Ядерна зброя

Вчені з Принстонського університету використовували дані про ядерний арсенал НАТО і РФ, завдяки чому змогли створити ролик, який показує наслідки ядерної війни між сторонами.

За словами дослідників, тільки протягом перших годин конфлікту жертвами стануть більше 90 млн осіб.

У ролику можна побачити, як РФ починає війну, завдавши ядерного удару для “стримування НАТО”, після чого Альянс завдає відповідь у вигляді запуску ядерної ракети.

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Після цього почнеться запуск ядерних ракет обох сторін, який завдасть значної шкоди європейським державам і Росії.

До слова, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас запропонував п’ять кроків для ядерного роззброєння світу.

Джерело: Alex Glaser

Відео: Alex Glaser

Фото: Dreamstime

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