Вчені змоделювали можливі наслідки локальної ядерної війни між НАТО і Росією.
Вчені з Принстонського університету використовували дані про ядерний арсенал НАТО і РФ, завдяки чому змогли створити ролик, який показує наслідки ядерної війни між сторонами.
За словами дослідників, тільки протягом перших годин конфлікту жертвами стануть більше 90 млн осіб.
У ролику можна побачити, як РФ починає війну, завдавши ядерного удару для “стримування НАТО”, після чого Альянс завдає відповідь у вигляді запуску ядерної ракети.
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Після цього почнеться запуск ядерних ракет обох сторін, який завдасть значної шкоди європейським державам і Росії.
До слова, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас запропонував п’ять кроків для ядерного роззброєння світу.
Джерело: Alex Glaser
Відео: Alex Glaser