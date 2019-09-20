PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко вирішив спростити візовий режим Білорусі з ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав угоди з Євросоюзом щодо спрощення видачі віз та про реадмісію.

Лукашенко вирішив спростити візовий режим Білорусі з ЄС

Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз сказав, що Олександр Лукашенко ухвалив рішення про спрощення візового режиму з ЄС, “розуміючи високу значимість мобільності для громадян нашої країни, і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків та наслідків”.

За його словами, тепер білоруська сторона очікує сигналу від європейських партнерів про завершення необхідних процедур.

Читайте: Будь-який час і формат: Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь

Глаз зазначив, що ці угоди будуть укладені в пакеті, набуття їх чинності передбачається в один день, але перед цим вони мають бути  ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалені Європарламентом.

– Угода про спрощення видачі віз передбачає на взаємній основі полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору, – додав дипломат.

Зокрема, передбачається зниження вартості шенгенської візи з 60 до 35 євро та прийняття рішення про видачу візи в термін до 10 днів (у разі додаткової перевірки строк може збільшитися до 30 днів).

До слова, на початку вересня Рада міністрів Білорусі передала Олександру Лукашенку на затвердження проект програми дій з інтеграції Білорусі та Росії.

Джерело: БЕЛТА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ
білорусь кордон
Злякалися зброї з Донбасу: Білорусь екстрено зміцнює кордони з Україною
Євросоюз підтримав продовження санкцій проти РФ
Євросоюз підтримав продовження санкцій проти РФ
Україна ЄС
Особливий статус України в ЄС – МЗС відреагувало на пропозицію
Росію не можна повертати в G7 – ЄС
Росію не можна повертати в G7 – ЄС
Лукашенко
Будь-який час і формат: Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь
безвіз
Україна відкриває 18 візових центрів по світу (СПИСОК)
Україні потрібне Міністерство з євроінтеграції – Мінгареллі
Україні потрібне Міністерство з євроінтеграції – Мінгареллі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка