Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав угоди з Євросоюзом щодо спрощення видачі віз та про реадмісію.

Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз сказав, що Олександр Лукашенко ухвалив рішення про спрощення візового режиму з ЄС, “розуміючи високу значимість мобільності для громадян нашої країни, і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків та наслідків”.

За його словами, тепер білоруська сторона очікує сигналу від європейських партнерів про завершення необхідних процедур.

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Глаз зазначив, що ці угоди будуть укладені в пакеті, набуття їх чинності передбачається в один день, але перед цим вони мають бути ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалені Європарламентом.

– Угода про спрощення видачі віз передбачає на взаємній основі полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору, – додав дипломат.

Зокрема, передбачається зниження вартості шенгенської візи з 60 до 35 євро та прийняття рішення про видачу візи в термін до 10 днів (у разі додаткової перевірки строк може збільшитися до 30 днів).

До слова, на початку вересня Рада міністрів Білорусі передала Олександру Лукашенку на затвердження проект програми дій з інтеграції Білорусі та Росії.

Джерело: БЕЛТА