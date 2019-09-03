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Лукашенку передали проект з інтеграції Білорусі та Росії

Рада міністрів Білорусі передала Олександру Лукашенку на затвердження проект програми дій з інтеграції Білорусі та Росії.

Лукашенку передали проект з інтеграції Білорусі та Росії

Проект програми дій з інтеграції Білорусі та Росії було передано Радою міністрів Білорусі президентові Олександру Лукашенку.

За словами прес-секретаря прем’єр-міністра Білорусі Олександра Ісаєва, тепер білоруський лідер повинен його затвердити.

Сам прем’єр-міністр Білорусі Сергій Румас заявляв, що Мінськ і Москва планують парафувати програму дій з інтеграції країн у вересні.

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Після парафування документа уряди двох країн планують опублікувати його “для того, щоб у громадськості не виникало побоювань з приводу питань суверенітету та інших”.

Нагадаємо, аналітики висловили думку, що завдяки так званому приєднанню Білорусі до Росії президент Володимир Путін планує утримати владу.

Джерело: Інтерфакс-Захід

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