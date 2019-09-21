Президент США Дональд Трамп не обговорював нічого протизаконного під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп заявив, що фейкові медіа та їхній партнер Демократична партія сфабрикували історію про його розмову з Володимиром Зеленським.

Фейкові медіа та їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена до української влади звільнити прокурора, який розслідував справу його сина. Бо в іншому випадку вони не отримають дуже багато американських коштів, – написав Трамп у Twitter.

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За словами Дональда Трампа, не було сказано нічого, що було б в будь-якому випадку неправильно, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою.

До слова, колишній віце-президент США Джо Байден закликав Трампа оприлюднити стенограму розмови з Володимиром Зеленським.

Джо Байден зазначив, що Дональд Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичний зиск.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня.