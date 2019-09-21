Під час зустрічі Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорять реформи в економіці та двостороннє співробітництво між країнами.
Президент України Володимир Зеленський та голова США Дональд Трамп під час зустрічі проведуть переговори щодо реформи в українській економіці та двостороннє співробітництво між країнами в галузі енергетики та торгівлі.
Про повідомив представник Білого дому.
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Окрім цього Трамп хоче обговорити “спроби Китаю викрасти інтелектуальну власність в Україні”.
Нагадаємо, що попередньо зустріч лідерів двох країн повинна відбутися на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.
Джерело: The Hill
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