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Факти / Україна

Зустріч Зеленського і Трампа: які теми обговорять політики

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорять реформи в економіці та двостороннє співробітництво між країнами.

Зустріч Зеленського і Трампа: які теми обговорять політики

Президент України Володимир Зеленський та голова США Дональд Трамп під час зустрічі проведуть переговори щодо реформи в українській економіці та двостороннє співробітництво між країнами в галузі енергетики та торгівлі.

Про повідомив представник Білого дому.

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Окрім цього Трамп хоче обговорити “спроби Китаю викрасти інтелектуальну власність в Україні”.

Нагадаємо, що попередньо зустріч лідерів двох країн повинна відбутися на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.

Джерело: The Hill

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