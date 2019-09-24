Верховний суд Великої Британії визнав рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту на період 9 вересня-14 жовтня незаконним.

11 суддів Верховного суду Великої Британії закінчили розгляд справи про призупинення роботи парламенту країни прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Вони дійшли висновку, що відповідне рішення, через яке роботу повинні зупинити з 9 вересня до 14 жовтня, було незаконним.

За словами голови Верховного суду Бренді Хейл, Джонсон не мав права радити королеві Єлизаветі II призупинити роботу парламенту.

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Тепер у членів парламенту Великої Британії є можливість зібратися на чергове засідання.

До слова, у Великій Британії набув чинності закон, завдяки якому не можна провести Brexit 31 жовтня без угоди з ЄС.

Джерело: Верховний суд Великої Британії