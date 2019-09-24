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Трамп дозволив опублікувати повну стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп схвалив публікацію невідредагованої версії його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що 25 вересня оприлюднять невідредаговану версію його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка сталася в липні.

– Я зараз в ООН представляю нашу країну. Я дозволив завтра опублікувати повну, повністю розсекречену і невідредаговану стенограму моєї розмови з президентом України Зеленським, – написав він.

За словами Трампа, після публікації стане зрозуміло, що розмова була дружньою.

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Він зазначив, що ситуація з нібито тиском на Зеленського є “полюванням на відьом”, яку проводять американські демократи.

– Ніякого тиску і, на відміну від історії з Джо Байденом і його сином, ніякої “послуги за послугу”, – сказав він.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб отримати політичну вигоду.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.

Фото: Dreamstime

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