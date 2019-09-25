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Спікер Конгресу США оголосила про початок процедури імпічменту Трампу

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційної процедури імпічменту президенту Дональду Трампу.

Дональд Трамп

Спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

– Я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань, – сказала вона.

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Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб отримати політичну вигоду.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо це буде доведено, то імпічмент Трампа може стати єдиним виходом.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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