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Факти / Світ / Росія

РФ перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму – причина

Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії перебазувався в анексований Крим для проведення навчань.

РФ перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму – причина

Програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.

Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.

Читайте: Повернення Криму та Донбасу: Зеленський виступив перед діаспорою в США

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Нагадаємо, депутат від Слуги народу Святослав Юраш у новому проекті Фактів ICTV розповів як повернути Крим.

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