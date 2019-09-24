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Факти / Україна / Політика

Як повернути Крим та знизити тарифи – депутат від Слуги народу в новому проекті Фактів ICTV

Першим героєм проекту Під куполом став народний депутат Святослав Юраш. Чому він пішов у парламентарі, чим займається у Раді та що думає про повернення Криму – у матеріалі Фактів ICTV.

Святослав Юраш

Факти ICTV запускають новий проект Під куполом. Журналіст Василь Саф’янюк ставитиме народним депутатам гострі запитання на важливі для українців теми.

Проект покликаний краще познайомити громадян з новими народними обранцями та дати можливість їм донести до українців аспекти роботи парламентаріїв у Раді.

Героєм першого випуску став наймолодший нардеп IX скликання 23-річний представник фракції Слуга народу Святослав Юраш.

Святослав Юраш навчався у Варшавському (Польща) та Калькуттському (Індія) університетах на спеціальності Міжнародні відносини.

Екс-голова комунікацій творчого об’єднання Babylon’13. Кілька років жив у Індії, після чого у 2014 році повернувся в Україну, де заснував прес-центр Євромайдану, багатомовного медіа-ресурсу EuromaidanPR, завдяки якому голоси з барикад звучали шістьма мовами. За це Петро Порошенко нагородив його орденом.

Також майбутній політик обіймав посаду заступника директора Світового конґресу українців в Києві. Працював журналістом на Донбасі у 2014 році.

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Юраш очолює підкомітет Верховної Ради із захисту прав та інтересів українців у світі.

Відповідаючи на запитання про повернення Криму під юрисдикцію України, народний депутат навів приклад Прибалтики, яку свого часу анексував Радянський Союз.

– Ці країни зараз у НАТО та ЄС і розвиваються стрибками. Через це я впевнений, що міжнародна справедливість існує, а Крим рано чи пізно повернеться до України, – зазначив Юраш.

Крім того, парламентарій, відповідаючи на запитання про зниження тарифів, обурився, що комунальні платежі поглинають більшу частину заробітку громадян.

– Не даремно було знищено Роттердам+, не даремно ми дивимося в бік енергетичних реформ. Також ми звертаємо увагу на дві базові проблеми: заробітки українців та схеми, які в енергетиці існують на кожному кроці, – зазначив Юраш.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський у Нью-Йорку розповів представникам діаспори про плани відновлення територіальної цілісності України.

Фото: УНІАН

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