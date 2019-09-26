Мінфін США вніс до списку санкцій трьох росіян, п’ять суден та одну компанію, які причетні до постачання авіапального Збройним силам РФ у Сирії.

США розширили список санкцій через поставки пального у Сирію, додавши в нього трьох громадян Росії, п’ять кораблів та фірму Maritime Assistance LLC, яка є підставною компанією Совфрахта та спочатку призначалася для роботи в Україні.

Троє росіян – Іван Окороков, Карен Степанян та Ілля Логінов – це співробітники Maritime Assistance LLC.

До чорного списку також внесені кораблі: Язь, Сиг, Судак, Пассат і ОТ-2077.

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США звинувачують Совфрахт в ухиленні від санкцій для здійснення платежів та передачі авіапального російським силам у Сирії, на підтримку уряду президента Башара Асада.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Джерело: U.S. Department of the Treasury