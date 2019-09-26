Президент США Дональд Трамп тривалий час намагався приховати спроби тиску на Україну.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що дійсно були спроби Білого дому обмежити доступ до розмов між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Вона також звинуватила Трампа у тому, що він довго приховував інформацію щодо тиску на Україну.

Розслідування у процедурі імпічменту президента США буде сконцентровано на епізоді з Україною.

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За її словами, пізніше розглянуть інші ситуації, де Трамп, можливо, зловживав владою.

До слова, кандидат у президенти США Джо Байден вважає, що Дональд Трамп поставив свої інтереси вище за державні під час розмови з Володимиром Зеленським.

Джерело: VOA