Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Повний переклад розшифровки переговорів між лідерами читайте на Фактах ICTV.

Президент України Володимир Зеленський у липні провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, стенограму якої тільки зараз було опубліковано Білим домом.

Зокрема, Трамп під час бесіди привітав Зеленського з упевненою перемогою партії Слуга Народу на парламентських виборах.

Зі свого боку президент України повідомив американському колезі, що нова влада в країні прагне створити новий формат управління та новий тип уряду.

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Трамп також нагадав про підтримку України з боку США. За словами президента США, його країна “робить набагато більше, ніж країни Європи, і вони мали б надавати Україні більшу допомогу, ніж це роблять зараз”.

Повний переклад стенограми розмови Зеленського і Трампа:

Трамп: Вітаю з грандіозною перемогою. Ми усі спостерігали зі США і ви провели приголомшливу роботу. Той шлях, який ви пройшли, людина, у якої було не багато шансів, і ви завершили його легкою перемогою. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: Ви абсолютно праві, пане президенте. Ми здобули велику перемогу і працювали дуже важко для цього. Ми працювали багато, але я б хотів зізнатися вам, що у мене була можливість повчитися у вас. Ми дещо взяли з ваших умінь і знань і були здатні використовувати це як приклад на наших виборах, і так, це правда, що ця перемога була унікальною ситуацією, і ми змогли досягти унікального успіху. Можу сказати вам наступне: коли ви подзвонили мені вперше, коли я виграв президентські вибори, і вдруге ви телефонуєте, коли моя партія виграла парламентські вибори. Я думаю, що мені потрібно обиратися частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, щоб ми могли говорити телефоном частіше.

Трамп: (сміється) Це дуже хороша ідея, я думаю, ваша країна щаслива [з приводу вашої перемоги].

Зеленський: Так, правду кажучи, ми намагаємося працювати важко, оскільки хотіли “осушити болото” в нашій країні. Ми втягнули в цю роботу безліч нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо мати новий формат і новий тип уряду. Ви прекрасний учитель для нас у цьому.

Трамп: Дуже добре, що ви це говорите. Зі свого боку, я можу сказати, що ми робимо для України дуже багато. Ми витрачаємо зусилля і дуже багато часу, набагато більше за європейські країни, які повинні допомагати вам набагато більше, ніж вони допомагають по факту. Німеччина практично нічого для вас не робить. Усе, чим вони займаються – розмови, і я думаю, що вам дійсно варто запитати їх про це. Коли я говорив з Ангелою Меркель, вона говорила про Україну, але вона нічого не робить. Багато європейських країн поводяться аналогічно, тож, я думаю, ви самі зверніть на це увагу, але США дуже добрі для України. Я не хочу сказати, що це зобов’язує до взаємності, тому що відбуваються речі, які не дуже хороші для США, але Штати завжди добре ставилися до України.

Зеленський: Так, ви абсолютно праві, не на 100%, але на 1000% і я можу сказати вам наступне: я говорив з Ангелою Меркель, і я зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном і я говорив їм, що вони роблять не так вже багато, як необхідно, щодо санкцій. Вони не вводять санкції та не працюють так сильно на Україну, як вони повинні були працювати. Виходить, що, хоча, логічно, Європейський союз повинен бути нашим найбільшим партнером, технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Євросоюз, і я дуже вдячний вам за це, оскільки США роблять дуже багато для України. Набагато більше, ніж Євросоюз, особливо, коли мова йде про санкції проти Російської Федерації. Також хочу подякувати вам за підтримку у військовій області. Ми готові продовжувати співпрацю для здійснення наступних кроків – так, ми готові купити більше Джавелінів у США для зміцнення оборони.

Трамп: Я хотів би, аби ви зробили послугу, наша країна пережила багато і Україна багато про це знає. Я хотів би, щоб ви дізналися, що сталося з усією цією ситуацією з Україною, кажуть CrowdStrike (компанія, яку найняли для розслідування взламу серверів Демократичної партії США 2016 року. – Ред.)… Здається один з ваших багатіїв… Сервер, кажуть він є в України. Багато речей сталося, уся ситуація. Мені здається, що ви оточили себе одними ж з тих самих людей. Я хотів би, щоб генеральний прокурор зателефонував вам або комусь з ваших людей, аби дістатися суті. Як ви бачили учора, уся нісенітниця закінчилася дуже слабкою виставою людини на ім’я Роберт Мюллер, некомпетентною виставою, але вони кажуть, що багато чого з цього почалося з України. Усе, що ви можете зробити, дуже важливо, щоб ви зробили усе можливе.

Зеленський: Так, це дуже важливо для мене, як і те, що ви згадали раніше. Для мене, як для президента, це дуже важливо і ми відкриті для співпраці у майбутньому. Ми готові відкрити нову сторінку в співробітництві та відносинах між Сполученими Штатами та Україною. Для цієї мети я щойно відкликав посла зі США, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який працюватиме важко для того, щоб дві нації стали ближчими одна до одної. Я також сподіваюся, що він матиме вашу довіру і вашу впевненість і мати особисті відносини з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше.

Я особисто скажу вам, що один з моїх помічників говорив з паном Джуліані зовсім нещодавно, і ми дуже сподіваємося, що пан Джуліані зможе приїхати до України, і ми зустрінемося, щойно він приїде до України.

Я просто хотів ще раз запевнити вас, що навколо нас немає нікого, крім друзів. Я подбаю про те, щоб оточити себе найкращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми великі друзі, і ви, пане президенте, маєте друзів у нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне партнерство. Я також планую оточити себе відмінними людьми, і на додаток до цього розслідування я як президент України гарантую, що всі розслідування будуть проводитися відкрито і відверто. У цьому я можу вас запевнити.

Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас був дуже хороший прокурор, якого закрили, і це дійсно несправедливо. Багато людей говорять про це, як вони закрили вашого дуже хорошого прокурора, і у вас були дуже погані люди. Містер Джуліані – дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером, і я хотів би, щоб він подзвонив вам. Я попрошу його зателефонувати вам і вашому генеральному прокурору. Руді дуже добре знає, що відбувається, він дуже здібний хлопець. Якби ви могли поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол США в Україні, жінка, була поганою, а люди, з якими вона мала справу в Україні, були поганими, тому я просто хочу вас повідомити про це. Інша справа, про сина Байдена багато говорять, що Ейден зупинив переслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден похвалився, що припинив обвинувачення, тож, якщо ви можете зазирнути в це… Це для мене звучить жахливо.

Зеленський: Я хотів розповісти вам про прокурора. Перш за все, я розумію, і я добре обізнаний про ситуацію. Оскільки ми отримали абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю особою, моїм кандидатом, якого затвердить парламент і почне працювати в якості нового прокурора у вересні. Він або вона розгляне ситуацію, зокрема, і з компанією, яку ви згадали в цьому питанні. Питання про розслідування справи насправді є питанням забезпечення відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і працюватимемо над розслідуванням справи. Крім того, я хотів би попросити вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам, було б дуже корисно для розслідування, щоб переконатися, що ми здійснюємо правосуддя в нашій країні відносно посла у Сполучених Штатах з України , здається, її прізвище було Йованович. Це було чудово, що ви були першим, хто сказав мені, що вона була поганим послом, тому що я згоден з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці. Вона не прийняла б мене в якості нового президента досить добре.

Трамп: Ну, їй доведеться пройти через деякі речі. Я попрошу містера Джуліані вам зателефонувати, також попрошу зателефонувати генерального прокурора Барра, і ми доберемося до суті. Я впевнений, що ви придумаєте, як. Я чув, що до прокурора було дуже погане ставлення, і він був дуже справедливим прокурором, то ж удачі у всьому цьому. Ваша економіка ставатиме все кращою і кращою, я передбачаю. У вас багато активів. Це велика країна. У мене багато українських друзів, це прекрасні люди.

Зеленський: Хочу вам сказати, що у мене теж є досить велика кількість українських друзів, що живуть у США. Насправді в останній раз, коли я подорожував у Сполучені Штати, я зупинявся у Нью-Йорку поблизу Центрального парку, і я зупинявся у Трамп-тауері. Я поговорю з ними і сподіваюся зустрітися з ними у майбутньому. Я також хотів би подякувати вам за запрошення відвідати Сполучені Штати, зокрема Вашингтон. З іншого боку, я також хочу запевнити вас, що ми будемо дуже серйозно ставитися до цієї справи і працюватимемо над розслідуванням. Що стосується економіки, то у наших двох країн є великий потенціал, і одне з питань, що дуже важливе для України, – це енергетична незалежність. Я вважаю, що ми можемо бути дуже успішними і співпрацювати щодо питань енергетичної незалежності зі Сполученими Штатами. У нас вже є приклад кооперації – ми купуємо американську нафту, але я дуже сподіваюсь на майбутню зустріч. У нас буде більше часу і можливостей обговорити ці можливості і ближче познайомитись один з одним. Я хочу дуже подякувати вам за підтримку.

Трамп: Добре. Ну, дуже дякую, і я ціную це. Я скажу Руді та генеральному прокурору Барру подзвонити. Дякую. Всякий раз, коли ви хочете завітати до Білого дому, не соромтесь телефонувати. Дайте нам дату, і ми це вирішимо. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами.

Зеленський: Дуже дякую. Я був би дуже радий приїхати і був би радий особисто познайомитися з вами і пізнати вас краще. Я з нетерпінням чекаю на нашу зустріч, і я також хотів би запросити вас відвідати Україну та завітати до міста Києва, яке є прекрасним містом. У нас прекрасна країна, яка б вітала вас. З іншого боку, я вірю, що 1-го вересня ми будемо в Польщі, і ми зможемо зустрітися в Польщі. Після цього це було б дуже гарною ідеєю, аби ви відвідали Україну. Ми можемо взяти мій літак і поїхати до України, або ми можемо взяти ваш літак, який, напевно, набагато кращий, ніж мій.

Трамп: Гаразд, ми можемо це вирішити. Я чекаю на вас у Вашингтоні та, можливо, у Польщі, я думаю, ми будемо там у той час.

Зеленський: Дякую, містере президенте.

Трамп: Вітаю вас за фантастичну роботу, яку ви зробили. Весь світ стежив. Я не впевнений, що це було підлаштовано, але мої вітання.

Зеленський: Дякую, містере президенте. До побачення.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп тиснув на Зеленського під час телефонної розмови в липні, щоб отримати політичну вигоду.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що знає деталі розмови між лідерами та не бачить у ній жодного тиску з боку президента США.