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Саудівська Аравія вперше почала видавати туристичні візи

Саудівська Аравія вперше вирішила видавати туристичні візи для 49 країни світу, серед них і Україна.

Саудівська Аравія вперше почала видавати туристичні візи

Влада Саудівської Аравії вперше спростила процес отримання візи. Відтепер після прибуття в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів.

Україна теж входить до переліку країн, громадянам яких дозволено отримання туристичної візи.

Читайте: Україна підписала безвіз ще з однією країною

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк зазначив, що нововведення почне діяти вже 28 вересня.

– Саудівська Аравія є однією з найбільш закритих країн світу, яка фактично не видавала туристичні візи. До країни можна було потрапити лише тим туристам, які подорожували групами.

Також Саудівська Аравія видавала так звані релігійні візи»для відвідування священних для мусульман місць, – зазначає чиновник.

Віза коштуватиме $80. На іноземців поширять заборону на алкогольні напої, що діє в країні.

Нагадаємо, Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з Еквадором щодо надання безвізу Україні.

Фото: Pixabay

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