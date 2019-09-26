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Україна підписала безвіз з країною Латинської Америки

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася латиноамериканська країна – Еквадор.

Україна підписала безвіз з країною Латинської Америки

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з Еквадором щодо надання безвізу Україні.

Читайте: Україна підписала безвіз ще з однією країною

– Підписано! Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян, – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

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