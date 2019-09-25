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Факти / Україна / Суспільство

Україна підписала безвіз ще з однією країною

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. До переліку додалася південноамериканська країна – Колумбія.

Україна підписала безвіз ще з однією країною

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.

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Відепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без офорлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

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