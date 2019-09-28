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Новий скандал у Британії: Джонсона підозрюють у зловживанні владою

Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона підозрюють у зловживанні владою, коли він був мером Лондона.

Борис Джонсон

Приводом для таких підозр стали контакти Бориса Джонсона з американською підприємницею Дженніфер Аркур, коли він був ще мером Лондона.

За даними видання The Sunday Times, нібито фірми, пов’язані з американкою, могли отримати з бюджету британської столиці великі субсидії – більше 125 тис. фунтів стерлінгів (140 тис. євро).

Журналісти також стверджують, що Джонсон неодноразово був у гостях в Аркур, яка називала його одним із кращих друзів.

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Справою займається незалежне бюро з нагляду за діяльністю поліції. Його завдання – з’ясувати, чи є підстави для повномасштабного розслідування.

Нагадаємо, 24 вересня Верховний суд Великої Британії визнав рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту на період 9 вересня-14 жовтня незаконним.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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