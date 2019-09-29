У Великій Британії опозиція розглядають можливість оголошення імпічменту щодо прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Через рішення Верховного суду, який 24 вересня визнав незаконним рішення Бориса Джонсона про припинення роботи парламенту, опозиція розглядають можливість імпічменту прем’єр-міністра.

Пропозицію висунула лівоцентристська валлійська партія Плайд Камрі. Ініціатива може бути представлена ​​Палаті громад на наступному тижні.

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Якщо нижня палата парламенту проголосує за її прийняття, щодо Джонсона може початися судовий розгляд.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховний суд Великої Британії визнав рішення прем’єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту на період 9 вересня – 14 жовтня незаконним.

Джерело: The Sunday Times