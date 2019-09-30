Велика Британія постійно перебуває у стані війни через кібератаки з боку Росії та інших держав.
Начальник британського Штабу оборони генерал Ніколас Картер заявив, що основна загроза у Великій Британії наразі пов’язана з інформаційним простором, який регулярно атакують з території Росії та Китаю.
– Характер бойових дій, що постійно змінюється, показує нам, що кордони між миром та війною невпинно стираються.
Це все через суперництво великих держав і боротьбу ідей з недержавними структурами, які загрожують нам кожен день, — наголошує Картер.
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У своєму виступі Картер пообіцяв, що Велика Британія не залишить дії своїх супротивників без відповіді.
Нагадаємо, 27 липня російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat.
Джерело: Daily Telegraph