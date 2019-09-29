Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що кібератаки США проти іранських ядерних об’єктів могли б призвести до мільйонних жертв.

Джавад Заріф закликав адміністрацію Трампа не шукати військового вирішення конфліктів із силами на Близькому Сході, які підтримує Іран.

– Йде кібервійна. США почали цю кібервійну з нападу на наші ядерні обʼєкти дуже небезпечним, безвідповідальним способом, який міг убити мільйони людей, — сказав Заріф.

Іранські сили захопили британський нафтовий танкер у відповідь на захоплення іранського танкера в Гібралтарі, який, як стверджували США і Великої Британії прямував для підтримки сирійських сил під контролем Башара Асада.

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Адміністрація Трампа обмежила пересування високопоставлених іранських чиновників у США, заборонивши вʼїзд їм та їхнім сімʼям.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

Джерело: IRNA