PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іран звинуватив уряд США в початку кібервійни

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що кібератаки США проти іранських ядерних об’єктів могли б призвести до мільйонних жертв.

Іран

Джавад Заріф закликав адміністрацію Трампа не шукати військового вирішення конфліктів із силами на Близькому Сході, які підтримує Іран.

– Йде кібервійна. США почали цю кібервійну з нападу на наші ядерні обʼєкти дуже небезпечним, безвідповідальним способом, який міг убити мільйони людей, — сказав Заріф.

Іранські сили захопили британський нафтовий танкер у відповідь на захоплення іранського танкера в Гібралтарі, який, як стверджували США і Великої Британії прямував для підтримки сирійських сил під контролем Башара Асада.

Читайте: Зникле в Атлантиці судно затонуло: серед трьох врятованих – двоє українців

Адміністрація Трампа обмежила пересування високопоставлених іранських чиновників у США, заборонивши вʼїзд їм та їхнім сімʼям.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

Джерело: IRNA

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Україна має двопартійну підтримку боротьби з корупцією – Роман Іванісов
Україна має двопартійну підтримку боротьби з корупцією – Роман Іванісов
Дональд Трамп
Трамп намагався приховати тиск на Україну – Пелосі
Фальшива новина: реакція Трампа на скаргу через розмову з Зеленським
Фальшива новина: реакція Трампа на скаргу через розмову з Зеленським
Дональд Трамп
Розвідка США оприлюднила текст скарги на Трампа через розмову з Зеленським
Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень
Стенограма розмови Зеленського і Трампа: Мін’юст США не побачив порушень
Зустріч у нормандському форматі пройде без участі США
Зустріч у нормандському форматі пройде без участі США
Дональд Трамп
Час імпічменту Трампа: демократів не переконала стенограма з Зеленським
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка