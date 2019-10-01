PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту у ПАРЄ

Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту декількома національними делегаціями осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту у ПАРЄ

Польща висловила протест проти повернення Росії до складу ПАРЄ і відмовилася взяти участь у деяких офіційних заходах під час осінньої сесії асамблеї.

Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, – сказав голова польської делегації Александр Поцей.

Читайте: Делегація України в ПАРЄ відмовилася від участі в сесії – реакція асамблеї

До слова, з 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нова делегація України в ПАРЄ відмовилася від участі в осінній сесії організації через повернення Росії.

Разом з українською делегацією країни Балтії та Грузія також бойкотуватимуть урочистості до 70-річчя створення Ради Європи.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Польща негода
Вітер перекинув причіп вантажівки з людьми: потужна буря в Польщі
Делегація України в ПАРЄ відмовилася від участі в сесії – реакція асамблеї
Делегація України в ПАРЄ відмовилася від участі в сесії – реакція асамблеї
Боротьба триває: чим ділився Павло Гриб у Кракові
Боротьба триває: чим ділився Павло Гриб у Кракові
Парламент Грузії
Грузія виступає проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ
Демарш в ПАРЄ: країни Балтії і Грузія відмовилися брати участь у відкритті
Демарш в ПАРЄ: країни Балтії і Грузія відмовилися брати участь у відкритті
Навчання та консультації юристів. Як працює Фундація для українців Зустріч у Кракові
Навчання та консультації юристів. Як працює Фундація для українців Зустріч у Кракові
ПАРЄ
Демарш Макрону: голова української делегації в ПАРЄ про відмову участі в осінній сесії
ДБР порушило справу проти митників через вивезення за кордон €650 тис.
ДБР порушило справу проти митників через вивезення за кордон €650 тис.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка