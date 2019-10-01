Делегація Польщі приєдналася до часткового бойкоту декількома національними делегаціями осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Польща висловила протест проти повернення Росії до складу ПАРЄ і відмовилася взяти участь у деяких офіційних заходах під час осінньої сесії асамблеї.

Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи, – сказав голова польської делегації Александр Поцей.

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До слова, з 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нова делегація України в ПАРЄ відмовилася від участі в осінній сесії організації через повернення Росії.

Разом з українською делегацією країни Балтії та Грузія також бойкотуватимуть урочистості до 70-річчя створення Ради Європи.