В Парламентській асамблеї ради Європи чекають від України заявку про підтвердження повноважень своєї делегації на цій частині сесії.

Спікер ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є під час відкриття осінньої сесії заявила, що шкодує про відсутність української делегації.

За її словами, Україна повинна найближчим часом подати заявку на підтвердження повноважень своєї делегації на цій частині сесії.

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– Діалог та співпраця з українською делегацією для мене особисто і для всіх нас дуже важливі, тому що Україна є членом нашої організації, вона повинна користуватися нашою беззастережною підтримкою в питанні захисту міжнародного права. У цьому контексті я шкодую, що український парламент вчасно не подав заявку на підтвердження повноважень своєї делегації на цій частині сесії. Сподіваюся, що Україна зробить це найближчим часом відповідно до наших правил, – сказала вона.

Нагадаємо, 23 вересня нова делегація України в ПАРЄ офіційно відмовилась від участі в осінній сесії організації через повернення Росії.

Джерело: Parliamentary Assembly