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Факти / Україна / Політика

Делегація України в ПАРЄ відмовилася брати участь в осінній сесії

Нова делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилась від участі в осінній сесії організації через повернення Росії.

ПАРЄ

Делегація України в ПАРЄ ухвалил рішення не подавати повноваження нової делегації на затвердження під час осінньої частини сесії з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.

– Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України, – заявила голова української делегації Єлизавета Ясько.

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Протягом осінньої сесії делегація України проводитиме консультації з партнерами по ПАРЄ для пошуку спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути Асамблеї її репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі.

Нагадаємо, що визначено новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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