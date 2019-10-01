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Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови

Сенат США розгляне питання про оголошення імпічменту Дональду Трампу, якщо за нього проголосує палата представників.

Імпічмент Трампу: у Сенаті розглянуть процедуру за однієї умови

Лідер Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив, що Сенат розгляне імпічмент президенту США Дональду Трампу, якщо за нього проголосує палата представників.

– У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти питання до розгляду, – сказав він.

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Він зазначив, що в разі якщо рішення приймуть, то у нього не буде вибору, грунтуючись на регламенті Сенату про імпічмент.

Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту  Трампу.

Джерело: CNBC

 

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