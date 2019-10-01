Сенат США розгляне питання про оголошення імпічменту Дональду Трампу, якщо за нього проголосує палата представників.

Лідер Республіканської партії Мітч Макконнелл заявив, що Сенат розгляне імпічмент президенту США Дональду Трампу, якщо за нього проголосує палата представників.

– У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти питання до розгляду, – сказав він.

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Він зазначив, що в разі якщо рішення приймуть, то у нього не буде вибору, грунтуючись на регламенті Сенату про імпічмент.

Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту Трампу.

Джерело: CNBC